"Я не знаю, що сталося, але ми не зможемо вилетіти назад, є проблеми з літаком. Ми повернемося на автобусі, що забере у нас кілька годин відпочинку.

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Ми приїдемо дуже пізно вночі з середи на четвер, а в п'ятницю ми повинні їхати на з Вулверхемптоном (матч запланований на суботу, 30 вересня). Потім ми поїдемо до Німеччини грати в Лізі чемпіонів. Це дуже важливий матч для нас. Це створю проблему, оскільки гравці не зможуть нормально відпочити, особливо морально. Два-три тижні відпочинку між сезонами – це ніщо. Так відбувається рік за роком", – цитує наставника "містян" RMC Sport.

Нагадаємо, що Манчестер Сіті зіграє у Кубк ліг з Ньюкаслом в середу, 27 вересня. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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