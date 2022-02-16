"Я всегда говорил, что он – идеальный игрок. С мячом он более чем исключителен, но я всегда говорю ему, чтобы он выходил и выигрывал матчи. У него есть способности для этого – имеет технику, есть все.

Спортинг – Манчестер Сити – 0:5 – видео голов и обзор матча

Это его родной город, и Бернарду любит сюда возвращаться. Конечно, он бывший игрок Бенфики, поэтому отчетный матч был особенным для него", – цитирует Гвардиолу Sky Sports.

К слову, пресс-служба УЕФА наградила 27-летнего португальца призом лучшему игроку матча. Бернарду против Спортинга отметился голом и ассистом, еще один мяч Силвы отменил VAR.

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