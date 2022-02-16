"Я завжди говорив, що він – ідеальний гравець. З м'ячем він більш ніж винятковий, але я завжди говорю йому, щоб він виходив та вигравав матчі, у нього є здібності для цього. Має техніку, має все.

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Це його рідне місто, і Бернарду любить сюди повертатися. Звичайно, він колишній гравець Бенфіки, тому звітний матч був особливим для нього", – цитує Гвардіолу Sky Sports.

До слова, прес-служба УЄФА нагородила 27-річного португальця призом найкращому гравцю матчу. Бернарду проти Спортінга відзначився голом та асистом, ще один м'яч Сілви скасував VAR.

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