"Нам тяжело, я не могу этого отрицать. Мы были так близко к финалу Лиги чемпионов. Теперь нам нужно обработать это, восстановиться с нашими близкими дома и сыграть в оставшихся четырех матчах.

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В первом тайме у нас не было игры, мы были недостаточно хороши. Но мы не слишком пострадали. После забитого мяча мы стали смотреться лучше. Нашли свой темп и свою игру, ребята чувствовали себя комфортно. Это не походило на то, что последние 10 минут они атакуют и атакуют, а мы страдаем. Этого не случилось. Они просто поставили в штрафную площадку множество игроков, таких как Милитао, Родриго, Винисиус, Бензема. Сделали навесы и забили два гола.

Мы играли не лучшим образом, но это нормально, это полуфинал, футболисты испытывают давление и пытаются играть. Футбол непредсказуем, это такая игра. Мы должны принять это", – цитирует Гвардиолу ВВС.

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