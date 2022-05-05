"Нам важко, я не можу цього заперечувати. Ми були так близько до фіналу Ліги чемпіонів. Тепер нам потрібно обробити це, відновитися з нашими близькими вдома та зіграти в останніх чотирьох матчах, які залишилися.

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У першому таймі ми не мали гри, ми були недостатньо якісні. Але ми не дуже постраждали. Після забитого м'яча ми стали виглядати краще. Знайшли свій темп і свою гру, хлопці почувалися комфортно. Це не було схоже на те, що останні 10 хвилин вони атакують і атакують, а ми страждаємо. Цього не сталося. Вони просто поставили в штрафний майданчик безліч гравців, таких як Мілітао, Родріго, Вінісіус, Бензема. Зробили навіси і забили два голи.

Ми грали не найкращим чином, але це нормально, це півфінал, футболісти відчувають тиск та намагаються грати. Футбол непередбачуваний, це така гра. Ми повинні прийняти це", – цитує Гвардіолу ВВС.

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