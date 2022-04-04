Чемпионы Англии и Испании встретятся на Этихаде уже завтра, 5 апреля. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

"Атлетико играет некрасиво? А что значит – некрасиво? Мы обыграли Манчестер Юнайтед 1:0, а Бернарду 5 минут подавал угловой. Это тоже способ одержать победу, не считаю это плохим. Это отстаивание результата. Я никогда не осуждаю тактику или стиль игры соперников.

Иногда в матчах Лиги чемпионов я слишком много думаю над тактикой. Бывает, что это переходит все границы и я придумываю что-нибудь глупое. Поэтому завтра я наберусь вдохновения, а у нас будет невероятная тактика. Манчестер Сити сыграет с 12-ю футболистами", – цитирует Гвардиолу The Athletic.

Заметим, на минувших выходных тема с 12-ю игроками была очень актуальной. Бавария из-за несогласованных действий четвертого арбитра несколько секунд имела на поле такое количество футболистов в матче против Фрайбурга.

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