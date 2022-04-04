Головний тренер Манчестер Сіті продемонстрував почуття гумору, розповідаючи про підготовку до першого чвертьфінального поєдинку ЛЧ проти мадридського Атлетіко.

Чемпіони Англії та Іспанії зустрінуться на Етіхаді вже завтра, 5 квітня. Початок гри – о 22:00 за київським часом.

"Атлетіко грає негарно? А що означає – негарно? Ми обіграли Манчестер Юнайтед 1:0, а Бернарду 5 хвилин подавав кутовий. Це теж спосіб здобути перемогу, не вважаю це поганим. Це відстоювання результату. Я ніколи не засуджую тактику чи стиль гри суперників.

Інколи в матчах Ліги чемпіонів я занадто багато думаю над тактикою. Буваю, що це переходить усі межі і я вигадую щось дурне. Тому завтра я наберуся натхнення, а в нас буде неймовірна тактика. Манчестер Сіті зіграє з 12-ма футболістами", – цитує Гвардіолу The Athletic.

Зауважимо, на минулих вихідних тема із 12-ма гравцями була дуже актуальною. Баварія через незлагоджені дії четвертого арбітра кілька секунд мала на полі таку кількість футболістів у матчі проти Фрайбурга.

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