Победа над Спортингом (5:0) в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов помогла Манчестер Сити попасть в историю турнира.

После феерии в столице Португалии Манчестер Сити преодолел черту в 200 забитых мячей в Лиге чемпионов (без учета квалификации).

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Чтобы достичь этого показателя, "горожанам" понадобилось всего 97 матчей, сообщает Opta. Это новый рекорд Лиги чемпионов, ни один клуб не забивал 200 голов настолько быстро.

Львиная доля этого достижения связана с работой Хосепа Гвардиолы, возглавившего команду летом 2016 года. Стабильно выступать в Лиге чемпионов Манчестер Сити начал с сезона 2011/12. До этого в активе английского клуба было всего два матча в Кубке чемпионов в 60-х.

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