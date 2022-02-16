Перемога над Спортінгом (5:0) в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів допомогла Манчестер Сіті потрапити в історію турніру.

Після феєрії в столиці Португалії Манчестер Сіті подолав межу в 200 забитих м'ячів у Лізі чемпіонів (без урахування кваліфікації).

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Щоб досягти цього показника "містянам" знадобилося лише 97 матчів, повідомляє Opta. Це новий рекорд Ліги чемпіонів, жоден клуб не забивав 200 голів настільки швидко.

Левова частка цього досягнення з роботою Хосепа Гвардіоли, який очолив команду влітку 2016 року. Стабільно виступати в Лізі чемпіонів Манчестер Сіті почав із сезону-2011/12. До того в активі англійського клубу було лише два матчі в Кубку чемпіонів у 60-х.

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