"Мы хорошо защищались и добились невероятного результата в матче со Спортингом. Но у нас есть обязанность как у игроков, так и у тренерского штаба точно проанализировать, как мы выступили индивидуально и коллективно. Не только результат.

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Результат – мечта, но мы можем выступать лучше. Не только в Лиге чемпионов, но и в АПЛ мы всегда мало пропускаем. Это важно. Нас должно беспокоить то минимальное количество моментов, созданных Спортингом. К сожалению, мы не та команда, которая хорошо обороняется.

Игроки знают меня, как мы работаем. Я действительно очень доволен результатом, потому что мы сделали невероятный шаг к тому, чтобы выйти в следующий раунд. Но мы можем стать еще лучше", – цитирует Гвардиолу официальный сайт "горожан".

Напомним, украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко появился на поле на 60-й минуте, заменив Джона Стоузна.

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