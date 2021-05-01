Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о своих ожиданих от встречи с ПСЖ в ответном матче полуфинала ЛЧ.

"Это наша следующая игра. АПЛ уже тут, она в наших руках. Нужна еще одна победа или два очка. Мы сделаем абсолютно все, чтобы выйти в финал Лиги чемпионов", – сказал Гвардиола в эфире BT Sport.

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Когда Пепа спросили, насколько серьезно он отнесется к просмотру матча Манчестер Юнайтед и Ливерпуля, который может сделать "горожан" чемпионами, испанец вновь подчеркнул важность Лиги чемпионов: "Нет, нет! Сейчас это исключительно ПСЖ".

Напомним, Манчестер Сити выиграл первую полуфинальную дуэль во Франции, нанеся парижанам поражение со счетом 1:2. Ответный матч состоится в следующий вторник на Этихад.

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К слову, Гвардиола неоднократно подчеркивал важность выиграть главный клубный трофей Европы с Манчестер Сити. Однажды Пеп даже заявил, что его сочтут неудачником, если он этого не сделает.

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