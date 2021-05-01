Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про свої очікування від зустрічі з ПСЖ в матчі-відповіді півфіналу ЛЧ.

"Це наша наступна гра. АПЛ уже тут, вона в наших руках. Потрібна іще одна перемога або два очки. Ми зробимо абсолютно все, щоб вийти у фінал Ліги чемпіонів", – сказав Гвардіола в ефірі BT Sport.

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Коли Пепа запитали, наскільки серйозно він поставиться до перегляду матчу Ман Юнайтед та Ліверпуля, який може зробити "містян" чемпіонами, іспанець знову наголосив на важливості Ліги чемпіонів: "Ні, ні! Зараз це виключно ПСЖ".

Нагадаємо, Манчестер Сіті виграв першу півфінальну дуель у Франції, завдавши парижанам поразки з рахунком 1:2. Матч-відповідь відбудеться у наступний вівторок на Етіхад.

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До слова, Гвардіола неодноразово наголошував на важливості виграти головний клубний трофей Європи з Манчестер Сіті. Одного разу Пеп навіть заявив, що його вважатимуть невдахою, якщо він цього не зробить.

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