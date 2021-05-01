Манчестер Сити летит к чемпионству, титул уже в кармане. Пеп Гвардиола провел ротацию между двумя полуфиналами Лиги чемпионов. На Кристал Пэлас вышли футболисты, которым нужно бороться за постоянное место в основе, а Александр Зинченко остался в запасе. Тренер приберег украинца на второй тайм, ведь в Париже он хорошо вышел на замену и отметился ассистом.

В старте гостей одновременно вышли Агуэро и Жезус, а также Родри с Фернандиньо. Бывший лидер Шахтера имел двойную роль. При начале атак он опускался в заднюю линию к Аке и Ляпорту (формируя структуру 3-1 для билд-апа), а в случае необходимости поднимался в опорную зону. Группа атаки "горожан" также постоянно обменивалась позициями и запутывала оборону Пэлас.

У Сити не шла игра: много ошибок при передачах, редко удавалось проходить средний блок соперника, а моменты возникали преимущественно после забросов из глубины. Агуэро выглядел слабо – без уверенности, без взаимопонимания с партнерами, без динамики. Кристал Пэлас спокойно сдерживал будущих чемпионов.

Лидером атак пытался стать Стерлинг, но его удары вызывали лишь смех. "Успехи" Рахима можно изучать по реакции Гвардиолы. Удар на трибуны Пеп встретил фейспалмом, а после очередного упущенного момента схватился за голову.

Кристал Пэлас не только держал оборону, но и неплохо отвечал ударами Бентеке. Шансы для него создавал Таунсенд, который возил на фланге Менди – конкурент Зинченко очень часто не успевал за оппонентом. Один удар Бентеке был неточным, два других потянул Эдерсон. В первом тайме хозяева нанесли больше ударов, чем Сити.

Манчестер Сити поразил ворота, но арбитры зафиксировали офсайд у Жезуса, который откликнулся на заброс Фернандиньо. Так "горожане" впервые за 20 матчей во всех турнирах ушли на перерыв, ни разу не попав в створ.

Во втором тайме Манчестер Сити взвинтил темп и смел соперника. Сначала Кристал Пэлас спасся (вытащили с линии ворот после диагонали Фернандиньо и скидки Торреса), но уже очень скоро посыпались голы.

Ляпорт и Менди вывели на удар Агуэро, а Кун мощным ударом загнал мяч под перекладину. Еще спустя две минуты Торрес воспользовался хаосом перед штрафной площадью Пэлас и удвоил преимущество! Хозяева поплыли. Здесь уже и Стерлинг выстрелил в штангу, Ляпорт в упор расстреливал ворота (заблокировали).

Все стало понятно. На последние 25 минут Гвардиола выпустил Зинченко. Александр вышел вместо Фернандиньо и действовал в центре поля, располагаясь рядом с Родри. Традиционно много разыгрывал с партнерами, поддерживал атаки. В конце матча украинец создал момент для Стерлинга: выгрыз мяч в центре поля и покатил под удар. Рахим немного не попал в дальний угол. Жаль, мог быть второй ассист за неделю.

В плане негатива можно выделить эпизод на линии штрафной, когда Шлапп пробросил мяч между ног Зинченко. Еще был необязательный фол от Саши у боковой линии, а также смешной удар по чужим воротам – украинец сыграл на подборе, но выстрелил крайне неудачно.

Манчестер Сити спокойно довел матч до победы, набрал 80 очков и на 13 пунктов оторвался от конкурентов на вершине АПЛ. Если МЮ завтра проиграет Ливерпулю, Зинченко завершит уик-энд уже с чемпионским титулом.

"Неудивительно, что Холанд хотел футболку Зинченко": украинец с ассистом взял Париж и ведет Ман Сити в финал ЛЧ