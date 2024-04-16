"Я спокійний, ніщо не завадить мені добре виспатися перед завтрашньою грою. Не зможу заснути сьогодні ввечері тільки якщо з'їм занадто багато їжі на вечерю. Я впевнений у своїй команді, ми зараз виглядаємо дуже добре. Гвардіола сказав, що в першому матчі я його здивував? Що ж, Пеп може бути спокійний: завтра я не стану творити чудеса. Ми дуже добре знаємо один одного.

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Зниження результативності Беллінгема? Я прошу всіх працювати на команду, а це означає прихильність і ставлення. У першій частині сезону він забив багато м'ячів, чого ніхто від нього не очікував. Але загалом я прошу хлопців працювати на команду – його, Вінісіуса, Родріго... Ми пропустили найменше м'ячів у Ла Лізі, це свідчить про те, що команда діє згуртовано і за необхідності в обороні відпрацьовують навіть гравці атаки.

Торішня поразка від Сіті з рахунком 0:4? Потрібно думати тільки про завтрашній матч. Виходити на поле і бути впевненими в собі. Перший матч вийшов рівним, попереду ще 90 хвилин, протягом яких трапитися може все що завгодно. Ми сповнені впевненості в тому, що зможемо пройти в наступний раунд", – цитує Анчелотті AS.

Матч Манчестер Сіті – Реал відбудеться в середу, 17 квітня. Початок зустрічі – о 22:00 за Києвом.

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