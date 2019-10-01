Гвардиола: Я не покончу жизнь самоубийством, если не выиграю Лигу чемпионов с Манчестер Сити

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о задачах команды на сезон Лиги чемпионов 2019/20.

"Победа в Лиге чемпионов станет огромным шагом вперед для Манчестер Сити. Мы об этом мечтаем, и к этому стремятся все: я, игроки, работники клуба, болельщики. Однако иногда что-то оказывается не под силу.

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Неудача в любом случае не изменит мою жизнь, и не заставит меня покончить с собой. Просто на достижение некоторых целей требуется меньше времени, а на некоторые – больше. Если не удастся выиграть в нынешнем сезоне – будем пробовать снова", – цитирует Гвардиолу Tuttosport.

Напомним, Манчестер Сити Гвардиолы встретится с загребским Динамо в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00.

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