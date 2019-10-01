toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Лига чемпионов
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АТАЛАНТА - ШАХТЕР МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - АРСЕНАЛ

Гвардиола: Я не покончу жизнь самоубийством, если не выиграю Лигу чемпионов с Манчестер Сити

10:58 81 Читати українською
Гвардиола: Я не покончу жизнь самоубийством, если не выиграю Лигу чемпионов с Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола / Reuters

Главный тренер Манчестер Сити Хосеп Гвардиола рассказал о задачах команды на сезон Лиги чемпионов 2019/20.

 

"Победа в Лиге чемпионов станет огромным шагом вперед для Манчестер Сити. Мы об этом мечтаем, и к этому стремятся все: я, игроки, работники клуба, болельщики. Однако иногда что-то оказывается не под силу.

Манчестер Сити готовит замену Гвардиоле – вероятный преемник уже работает в клубе

Неудача в любом случае не изменит мою жизнь, и не заставит меня покончить с собой. Просто на достижение некоторых целей требуется меньше времени, а на некоторые – больше. Если не удастся выиграть в нынешнем сезоне – будем пробовать снова", – цитирует Гвардиолу Tuttosport.

Напомним, Манчестер Сити Гвардиолы встретится с загребским Динамо в матче 2-го тура Лиги чемпионов. Начало игры в 22:00.

Зинченко надеется на доверие Пепа, Клопп будет укрощать "быков", Интер в гостях у Барсы – главное во втором туре ЛЧ

blog_ava
Аталанта – Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов 2019/20
08:00
329
Теги
Лига чемпионов Лига чемпионов 2019/20 Манчестер Сити - Динамо Загреб Манчестер Сити Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Хосеп Гвардиола
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
7
час
:
14
мин
Аталанта
19:55
Шахтер
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук