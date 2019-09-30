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Манчестер Сити готовит замену Гвардиоле – вероятный преемник уже работает в клубе

00:38 73 Читати українською
Манчестер Сити готовит замену Гвардиоле – вероятный преемник уже работает в клубе
Хосеп Гвардиола / Getty images

Манчестер Сити уже готовится к возможному уходу из клуба главного тренера Хосепа Гвардиолы.

Несмотря на то, что контракт испанского специалиста рассчитан до лета 2021, "горожане" хотят быть полностью готовыми к прощанию с Пепом, сообщает Mirror.

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Согласно информации источника, преемником нынешнего наставника команды руководство Манчестер Сити видит Джованни ван Бронкхорста. Нидерландского специалиста уже начали знакомить с работой клуба.

После ухода с Фейеноорда ван Бронкхорст уже около месяца проживает на территории клубной академии чемпиона Англии. Если голландец докажет свою способность руководству Манчестер Сити, он станет следующим наставником первой команды.

Также в сферу интересов "горожан" входят Патрик Виейра, ассистент Гвардиолы Микель Артета и бывший капитан команды Венсан Компани.

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