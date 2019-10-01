Гвардіола: Я не покінчу життя самогубством, якщо не виграю Лігу чемпіонів з Манчестер Сіті

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола розповів про завдання команди на сезон Ліги чемпіонів 2019/20 .

"Перемога в Лізі чемпіонів стане величезним кроком вперед для Манчестер Сіті. Ми про це мріємо, і цього прагнуть усі: я, гравці, працівники клубу, вболівальники. Однак іноді щось виявляється не під силу.

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Невдача в будь-якому випадку не змінить моє життя, і не змусить мене накласти на себе руки. Просто на досягнення деяких цілей потрібно менше часу, а на деякі – більше. Якщо не вдасться виграти в нинішньому сезоні – будемо пробувати знову", – цитує Гвардіолу Tuttosport.

Нагадаємо, Манчестер Сіті Гвардіоли зустрінеться з загребським Динамо в матчі 2-го туру Ліги чемпіонів. Початок гри о 22:00.

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