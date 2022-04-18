Особенно от испанца досталось полузащитнику Джеку Грилишу, сообщает Football Insider.

Атлетико – Манчестер Сити: футболисты пытались продолжить потасовку в подтрибунном помещении

Англичанин провел на поле 23 минуты, но запомнился вовсе не игровыми моментами. Грилиш охотно "велся" на провокации игроков Атлетико и лез в стычки, которые его вообще не касались. Гвардиола публично не ругал подопечного, но в личном разговоре напомнил о дисциплине и необходимости концентрироваться на игре.

Напомним, прошлым летом Ман Сити отдал Астон Вилле за Грилиша 100 млн фунтов, но тот пока не оправдывает инвестиции – всего 5 голов и 3 ассиста в 33 матчах.

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