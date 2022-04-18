Особливо від іспанця дісталося півзахиснику Джеку Грілішу, повідомляє Football Insider.

Атлетіко – Манчестер Сіті: футболісти намагалися продовжити бійку в підтрибунному приміщенні

Англієць провів на полі 23 хвилини, проте запам'ятався зовсім не ігровими моментами. Гріліш охоче "вівся" на провокації гравців Атлетіко і ліз у сутички, які його взагалі не стосувались. Гвардіола публічно не сварив підопічного, але в особистій розмові нагадав про дисципліну і необхідність концентруватися на грі.

Нагадаємо, минулого літа Ман Сіті віддав Астон Віллі за Гріліша 100 млн фунтів, але той поки не виправдовує інвестиції – всього 5 голів і 3 асисти у 33 матчах.

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