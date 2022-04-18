Гвардіола був роздратований поведінкою гравця Сіті у скандальному матчі з Атлетіко – преса розкрила "опальне" прізвище
Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола був змушений займатися вихованням підопічних після матчу-відповіді 1/4 фіналу ЛЧ проти Атлетіко (0:0).
Особливо від іспанця дісталося півзахиснику Джеку Грілішу, повідомляє Football Insider.
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Англієць провів на полі 23 хвилини, проте запам'ятався зовсім не ігровими моментами. Гріліш охоче "вівся" на провокації гравців Атлетіко і ліз у сутички, які його взагалі не стосувались. Гвардіола публічно не сварив підопічного, але в особистій розмові нагадав про дисципліну і необхідність концентруватися на грі.
Нагадаємо, минулого літа Ман Сіті віддав Астон Віллі за Гріліша 100 млн фунтів, але той поки не виправдовує інвестиції – всього 5 голів і 3 асисти у 33 матчах.
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