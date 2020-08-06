Гвардиола – о матче ЛЧ с Реалом: Я навсегда останусь болельщиком Барселоны

"Сложно предсказать тактику Зидана. Когда ты думаешь, что знаешь, он применяет что-то другое. Мы просмотрели все матчи Реала после рестарта Примеры, обсуждали какие-то свои соображения о том, как они начнут эту встречу. Но еще больше мы концентрировались на том, что можем сделать сами.

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Играю я против Реала или другой команды, я всегда буду оставаться болельщиком Барселоны. Этот клуб во многом сформировал мою личность. Если же предстоит играть против Барселоны, я буду хотеть обыграть каталонцев. Здесь нет ничего особенного, честно. Я хочу побеждать ради наших игроков, чтобы наш клуб сделал следующий шаг", – цитирует испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

Напомним, матч Манчестер Сити – Реал Мадрид пройдет в пятницу, 7 августа, на Этихаде. Начало – в 22:00 по киевскому времени. Поединок на Сантьяго Бернабеу завершился победой подопечных Гвардиолы со счетом 2:1.

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