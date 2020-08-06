Гвардіола – про матч ЛЧ з Реалом: Я завжди залишатимусь вболівальником Барселони

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола поділився думками щодо тактики Зідана та розповів про свої амбіції перед матчем 1/8 ЛЧ проти Реала.

"Складно передбачити тактику Зідана. Коли ти думаєш, що знаєш її, він застосовує щось інше. Ми переглянули всі матчі Реала після рестарту Прімери, обговорювали те, як вони почнуть цю зустріч. Але ще більше ми концентрувалися на тому, що можемо зробити самі.

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Граю я проти Реала чи іншої команди – я завжди буду залишатися вболівальником Барселони. Цей клуб сформував мою особистість. Якщо ж доведеться грати проти Барселони, то я хотітиму обіграти каталонців. Тут немає нічого особливого, чесно. Я хочу перемагати заради наших гравців, щоб клуб просувався далі і робив подальші кроки", – цитує іспанського фахівця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, матч Манчестер Сіті – Реал Мадрид пройде у п'ятницю, 7 серпня, на Етіхаді. Початок – о 22:00 за київським часом. Поєдинок на Сантьяго Бернабеу завершився перемогою підопічних Гвардіоли з рахунком 2:1.

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