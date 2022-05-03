"Перший матч уже у минулому. Протистояння триває 180 хвилин, намагатимемося у захисті зіграти краще, ніж минулого разу. Кожен із наших гравців до цього готовий.

Гвардіола розповів про кадрову ситуацію в обороні Ман Сіті – які шанси Зінченка знову зіграти з Реалом

Завтра зіграють дві чудові команди, всі в цьому переконалися ще минулого тижня. Реал – чемпіони Іспанії, ми ж б'ємось за титул в АПЛ. Постараємось вийти у фінал другий сезон поспіль.

Напевно, ми маємо зіграти краще, але можемо зіграти і набагато гірше, ніж тиждень тому, і при цьому однаково перемогти. Ми не можемо заперечувати, що моя оцінка є вірною. Ніхто не знає, як усе складеться. Іноді ти отримуєш те, чого не заслуговуєш, а іноді не отримуєш того, на що заслужив. Ми повинні зіграти неймовірно добре та виграти матч. Щоб вибити Реал, потрібно провести на гарному рівні обидва поєдинки", – цитує Гвардіолу офіційний сайт УЄФА.

Ман Сіті переміг Реал у фантастичній перестрілці з сімома голами – Зінченко та Бензема стали героями битви за фінал ЛЧ