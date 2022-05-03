Гвардиола рассказал о кадровой ситуации в обороне Ман Сити – каковы шансы Зинченко снова сыграть с Реалом
Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола предоставил свежую информацию о травмированных.
В первом полуфинале Манчестер Сити не мог рассчитывать на дисквалифицированного Канселу и травмированного Уокера, потому Александр Зинченко провел весь матч слева в обороне. Во время игры еще и травмировался Стоунз, закрывавший правую бровку.
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За день до ответного матча с Реалом Пеп Гвардиола сказал, что Уокер впервые за три недели тренировался с командой, но его состояние оценят непосредственно перед матчем, а вот Стоунз не готов играть. Канселу возвращается после дисквалификации.
Таким образом, судьба Зинченко зависит от Уокера. Если Кайл не будет в форме, Канселу перейдет направо, а Зинченко должен выйти слева (если выиграет конкуренцию у Аке).
Ответный матч между Реалом и Манчестер Сити состоится завтра в 22:00 по Киеву. Первая игра завершилась результативно – 4:3 в пользу "горожан".
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