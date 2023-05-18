"У мене було відчуття, що ми рік переживали те, що сталося минулого сезону (виліт від Реала у півфіналі ЛЧ, – прим.). Я переконаний, що сьогодні все склалося так через те, що ми пам'ятали, як нам було боляче тоді.

Манчестер Сіті – Реал – 4:0 – відео голів і огляд матчу з дублем Бернарду та зіпсованим рекордом Анчелотті

З першої хвилини було відчуття, що гравці готові. Всі були спокійними, багато жартували цими днями, тому я не відчував жодного напруження чи занепокоєння.

Коли ви досягаєте фіналу Ліги чемпіонів, ви повинні святкувати. На жаль, у нас не буде часу, тому що в неділю ми можемо виграти Прем'єр-лігу. Завтра будемо з нашими сім'ями, а потім готуватимемось до неділі.

Чесно кажучи, фінал проти італійської команди – не найкращий подарунок. Вони конкурентоспроможні. Ця перемога над Реалом отримає багато компліментів, але у нас є час морально підготуватися до битви з Інтером", – цитує Гвардіолу ВВС.

Нагадаємо, напередодні Манчестер Сіті у матчі-відповіді розгромив Реал (4:0) і за сумою двох зустрічей (5:1) пробився у фінал Ліги чемпіонів, де на нього чекає Інтер. Вирішальний поєдинок між англійською та італійською команадами відбудеться 10 червня у Стамбулі.

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