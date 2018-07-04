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Гусев сыграл за любительский Диназ – игрок вскоре может подписать контракт

19:44 49 Читати українською
Гусев сыграл за любительский Диназ – игрок вскоре может подписать контракт
Олег Гусев / Футбол 24

Экс-полузащитник Динамо Олег Гусев сыграл 1 матч за любительский клуб Диназ и может подписать контракт с командой из Киевской области.

Главный тренер футбольного клуба Диназ Владимир Бондаренко сообщил, что клуб сейчас решает вопрос с подписанием легенды киевского Динамо Олега Гусева.

Сам хавбек уже провел 1 матч за вышгородскую команду. Соперником был Шахтер U-21, который победил со счетом 5:4.

"Олег Анатольевич – человек футбольный и всегда им "горит". Пока этот вопрос в стадии решения. Все будет зависеть от его самочувствия, от его планов и задач, которые поставит перед собой. Надеюсь, что он будет у нас в команде, но в каком амплуа пока не будем говорить", – цитирует Бондаренко официальный сайт Диназа.

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