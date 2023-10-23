"Конкуренция настолько напряженная, что групповой этап больше не бывает легким. У меня никогда не было легкого группового этапа. Вы должны быть начеку, полностью проснуться и сосредоточиться в течение 90 минут на том, что вы делаете.

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В группе с Галатасараем, Манчестер Юнайтед и Копенгагеном вы не можете позволить себе сделать ни одной ошибки, не говоря уже о двух, поэтому мы работаем над тем, чтобы стать более устойчивыми и надежными. Мы уже на пути к этому.

В конце концов, нашей целью всегда должен быть выход в четвертьфинал. Если вы выиграете в своей группе, вы сыграете против команды, занявшей второе место в 1/8 финала. А потом все зависит от жеребьевки. За последние несколько лет в четвертьфиналах были огромные различия.

Я думаю, что есть большая разница, играете вы против Манчестер Сити или другого клуба, потому что они являются эталоном на данный момент. Это, конечно, немного относительно, но сначала мы хотим попасть в плей-офф, а затем продолжить свой путь. Если вам немного повезет с жеребьевкой, любая команда, которая попадет в четвертьфинал, может выиграть турнир", – цитирует наставника мюнхенцев официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Бавария сыграет против Галатасарая во вторник, 24 октября. Начало матча в 19:45 по киевскому времени.

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