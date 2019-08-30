Группа Шахтера в Лиге чемпионов заняла предпоследнее место по общей стоимости игроков по данным Transfermarkt

Донецкий Шахтер попал в одну группу с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой, и общая стоимость игроков команд является едва ли не самой низкой среди всех квартетов Лиги чемпионов.

Немецкий портал Transfermarkt посчитал общую стоимость игроков в группах Лиги чемпионов. Донецкий Шахтер попал в группу с Манчестер Сити, Динамо Загреб и Аталантой.

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Общая стоимость этого квартета составляет 1,73 млрд евро, причем 1,25 млрд - стоимость футболистов Сити. Далее идет Аталанта (247,5 млн), Шахтер (136,4 млн) и Динамо Загреб (74 млн евро).

Эта группа заняла предпоследнее место в общем рейтинге. Ниже только квартет, где будут играть Зенит, Бенфика, Лион и РБ Лейпциг. Общая стоимость игроков этих команд составляет 13,8 млрд евро.

Самой дорогой стала группа смерти, где находятся Барселона, Боруссия Д, Интер и Славия. Общая стоимость – 2,43 млрд евро.

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