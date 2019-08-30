Група Шахтаря у Лізі чемпіонів посіла передостаннє місце за загальною вартістю гравців за даними Transfermarkt

Донецький Шахтар потрапив в одну групу з Манчестер Сіті, Динамо Загреб та Аталантою, і загальна вартість гравців команд є чи не найнижчою серед усіх квартетів Ліги чемпіонів.

Німецький портал Transfermarkt порахував загальну вартість гравців у групах Ліги чемпіонів. Донецький Шахтар потрапив у групу з Манчестер Сіті, Динамо Загреб та Аталантою.

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Загальна вартість цього квартету складає 1,73 млрд євро, причому 1,25 млрд – вартість футболістів Сіті. Далі йде Аталанта (247,5 млн), Шахтар (136,4 млн) і Динамо Загреб (74 млн євро).

Ця група посіла передостаннє місце у загальному рейтингу. Нижче лише квартет, де гратимуть Зеніт, Бенфіка, Ліон та РБ Лейпциг. Загальна вартість гравців цих команд складає 1,38 млрд євро.

Найдорожчою стала група смерті, де перебувають Барселона, Борусія Д, Інтер та Славія. Загальна вартість – 2,43 млрд євро.

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