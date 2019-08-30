Шахтер – Манчестер Сити: стартовала продажа билетов на матч Лиги чемпионов – пропуски реализуют в 4 этапа

Донецкий Шахтер начал реализацию билетов на матч 1 тура группового этапа Лиги чемпионов против Манчестер Сити для владельцев абонементов. Также известно, когда они поступят в свободную продажу.

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о начале продажи билетов на матч против Манчестер Сити, который состоится 18 сентября в 22:00 на ОСК Металлист. Стоимость – от 50 до 11 тысяч гривен.

Лига чемпионов 2019/20: календарь матчей Шахтера

Пропуски реализуют в 4 этапа:

1 этап: с 30 августа владельцы абонементов могут приобрести до 4 билетов в одни руки по специальному промокоду. В случае неполучения кода следует обратиться в службу поддержки: 0800 300 314.

2 этап: 31 августа билеты по промокоду могут приобрести идентифицированы болельщики (которые оставляли свои данные в кассах, на сайте и в мобильном приложении), посетившие матчи УПЛ сезона 2019/20 и те, что посетили более 3 матчей в сезоне 2018/19,

3 этап: 1 сентября пропуски могут приобрести болельщики, которые посетили более 2 матчей УПЛ и Лиги чемпионов в сезоне 2018/19.

4 этап: 2 сентября билеты поступят в свободную продажу на все 3 домашних матча "горняков" в Лиге чемпионов (в кассах ОСК Металлист, на официальном сайте, в приложении Shakhtar Tickets, а также на сайтах-партнерах internet-bilet.ua, karabas.com, bilet.privatbank.ua, tickethunt.net, esport.in.ua и tickets.ua).