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Атлетико – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

12:55 15 Читати українською
Атлетико – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча
Атлетико – Боруссия Д / Фото ФК Атлетико

Мадридский Атлетико уверенно победил Боруссию Д в матче ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче группы А Атлетико принимал Боруссию Д. Хозяева с первых минут взяли инициативу в матче, дортмундцы были не прочь играть вторым номером.

Уже в первом тайме Атлетико вышел вперед благодаря голу Сауля.

Лига чемпионов: Атлетико в родных стенах уверенно переиграл Боруссию Д, Порту разбил Локомотив

Мадридцы во второй половине встречи имели несколько возможностей удвоить свое преимущество, одна из которых завершилась успешно.

Лига чемпионов, группа А, 4-й тур

Атлетико – Боруссия Д – 2:0

Голы: Cауль, 33, Гризманн, 80

Лига чемпионов4 турВанда Метрополитано (Мадрид)

Атлетико - Боруссия Дортмунд: Вторник 06 ноября 2018

Атлетико
Матч окончен
2 : 0
Боруссия Дортмунд
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