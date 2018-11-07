Атлетико – Боруссия Д – 2:0 – видео голов и обзор матча

Мадридский Атлетико уверенно победил Боруссию Д в матче ЛЧ. Смотрите видео голов и обзор матча.

В матче группы А Атлетико принимал Боруссию Д. Хозяева с первых минут взяли инициативу в матче, дортмундцы были не прочь играть вторым номером.

Уже в первом тайме Атлетико вышел вперед благодаря голу Сауля.

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Мадридцы во второй половине встречи имели несколько возможностей удвоить свое преимущество, одна из которых завершилась успешно.

Лига чемпионов, группа А, 4-й тур

Атлетико – Боруссия Д – 2:0

Голы: Cауль, 33, Гризманн, 80