Игроки Барселоны получили два дня отдыха после игры с ПСЖ в Лиге чемпионов. Гризманн решил воспользоваться этим, что слетать во Францию ​​увидеться с семьей. После игры в аэропорту Эль-Прат футболиста ждал чартерный рейс.

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Ускользнуть незаметным французу не удалось. Вблизи аэропорта его выследили журналисты и засыпали вопросами, часть из которых была довольно личной, сообщает Marca. Гризманн явно не был настроен общаться, а лишь резко парировал: "Вас это не касается".

Сообщается, что поведение француза спровоцировало критическую реакцию. Прежде всего, общественность возмутило нарушение комендантского часа, который введен в Барселоне. Также Гризманну досталось за фиаско в первом матче 1/8 финала ЛЧ против ПСЖ (1:4).

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