Гравці Барселони отримали два дні відпочинку після гри з ПСЖ в Лізі чемпіонів. Антуан Грізманн вирішив скористатися цим, що злітати до Франції побачитися із сім'єю. Після гри в аеропорті Ель-Прат на футболіста чекав чартерний рейс.

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Вислизнути непомітним французу не вдалося. Поблизу летовища його вистежили журналісти і засипали запитаннями, частина з яких була доволі особистими, повідомляє Marca. Грізманн явно не був налаштований спілкуватися, а лише різко парирував: "Вас це не стосується".

Повідомляється, що поведінка француза спровокувала критичну реакцію. Передусім, громадскість обурило порушення комендантської години, яка запроваджена у Барселоні. Також Грізманну дісталося через фіаско у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ проти ПСЖ (1:4).

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