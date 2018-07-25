Григорчук прокомментировал победу Астаны в квалификации Лиги чемпионов

Главный тренер Астаны Роман Григорчук поделился эмоциями после победы своих подопечных над Митьюлландом в первом поединке 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19.

Напомним, Астана вырвала победу над Митьюлландом на последних секундах поединка и поедет в Данию с перевесом в 1 мяч.

Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд: Астана Григорчука вырвала победу над Митьюлландом Довбика

"Сегодня все было под стать матчам европейского уровня – отличный стадион, отличные болельщики, которые оказывали нам поддержку, и футбол на поле.

Чем был ближе конец матча, тем ярче это все ощущалось. Хочу сказать спасибо своим игрокам за то, что они до конца проявили характер, и слава Богу, в конце забили победный гол. В этом плане мы довольны. При этом понимаем, что есть минусы, над которыми нам предстоит работать", – цитирует Григорчука официальный сайт Астаны.

Ответный матч пройдет в Дании 1 августа. Победитель этой пары в 3-м раунде, скорее всего, сыграет против Динамо Загреб, которое в первом поединке разгромило Хапоэль Беер-Шева со счетом 5:0.

Результаты жеребьевки 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов