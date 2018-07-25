Григорчук прокоментував перемогу Астани в кваліфікації Ліги чемпіонів

Головний тренер Астани Роман Григорчук поділився емоціями після перемоги своїх підопічних над Мітьюлландом в першому поєдинку 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів 2018/19.

Нагадаємо, Астана вирвала перемогу над Мітьюлландом на останніх секундах поєдинку та поїде в Данію з перевагою в 1 м'яч.

Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд: Астана Григорчука вирвала перемогу над Мітьюлландом Довбика

"Сьогодні все було відповідно до матчів європейського рівня – чудовий стадіон, чудові вболівальники, які надавали нам підтримку, і футбол на полі.

Чим був ближче кінець матчу, тим яскравіше це все відчувалося. Хочу сказати спасибі своїм гравцям за те, що вони до кінця проявили характер, і слава Богу, в кінці забили переможний гол. В цьому плані ми задоволені. При цьому розуміємо, що є мінуси, над якими нам належить працювати", – цитує Григорчука офіційний сайт Астани.

Матч-відповідь пройде у Данії 1 серпня. Переможець цієї пари у 3-му раунді, швидше за все, зіграє проти Динамо Загреб, яке в першому поєдинку розгромило Хапоель Беєр-Шева з рахунком 5:0.

Результати жеребкування 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів