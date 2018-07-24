Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд: Астана Григорчука вырвала победу над Митьюлландом Довбика

Состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19. Астана на последних секундах одолела Митьюлланд.

В первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ 2018/19 Астана под руководством Романа Григорчука принимала датский Митьюлланд, цвета которого защищают экс-нападающий Днепра Артем Довбик и датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко.

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Поединок завершился со счетом 2:1. На гол Кляйнхайслера гости ответили результативным ударом Викхейма. На 90+4 минуте венгр оформил дубль и принес Астане победу.

Довбик не попал даже в заявку, а Святченко отыграл весь матч.

Ответный матч пройдет в Дании 1 августа. Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет против победителя дуэли Динамо Загреб – Хапоэль Беэр-Шева.

Лига чемпионов 2018/19, 2-й квалификационный раунд. Первый матч

Астана – Митьюлланд – 2:1

Голы: Кляйнхайслер, 31, 90+4 – Викхейм, 51