Лига чемпионов, 2-й квалификационный раунд: Астана Григорчука вырвала победу над Митьюлландом Довбика

Состоялся первый матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов 2018/19. Астана на последних секундах одолела Митьюлланд.
В первом матче 2-го квалификационного раунда ЛЧ 2018/19 Астана под руководством Романа Григорчука принимала датский Митьюлланд, цвета которого защищают экс-нападающий Днепра Артем Довбик и датский защитник украинского происхождения Эрик Святченко.
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Поединок завершился со счетом 2:1. На гол Кляйнхайслера гости ответили результативным ударом Викхейма. На 90+4 минуте венгр оформил дубль и принес Астане победу.
Довбик не попал даже в заявку, а Святченко отыграл весь матч.
Ответный матч пройдет в Дании 1 августа. Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет против победителя дуэли Динамо Загреб – Хапоэль Беэр-Шева.
Лига чемпионов 2018/19, 2-й квалификационный раунд. Первый матч
Астана – Митьюлланд – 2:1
Голы: Кляйнхайслер, 31, 90+4 – Викхейм, 51