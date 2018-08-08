Григорчук: Я недоволен всем, но шансы пройти Динамо Загреб у нас еще есть

Украинский наставник Астаны Роман Григорчук прокомментировал поражение своей команды в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против загребского Динамо (0:2).

"Не будем проводить глубокий анализ игры, но мы понимаем, что была допущена масса ошибок. Мы будем разбираться с этим и работать над своими ошибками. Настроение сейчас крайне плохое, так как мы верили, что сыграем лучше и добьемся положительного результата.

Лига чемпионов, квалификация: Астана Григорчука уступила Динамо Загреб

Я не доволен всем – собой, игрой, в такой момент нельзя быть чем-то довольным. В такой момент нам нужно сплотиться и не нужно критиковать кого-то персонально. Я констатирую тот факт, что не были в порядке, мы не добились нужного результата, чем мы очень недовольны и заслуживаем критики.

Трудно оценивать шансы, когда мы проиграли дома 2:0. При этом мы проиграли по делу. Возможно, счет мог бы быть другим, по такой игре мы могли забить, но мы очень тяжелый счет. Мы понимаем, что шансов у нас не так много, но они есть, и мы должны сыграть следующий матч, чтобы использовать свой шанс, за него драться", – цитирует Григорчука официальный сайт клуба.

Напомним, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов встречались Астана и Динамо Загреб. Хозяева уступили со счетом 0:2.

Результаты жеребьевки раунда плей-офф Лиги Европы 2018/19