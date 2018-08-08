Григорчук: Я незадоволений усім, але шанси пройти Динамо Загреб у нас ще є

Український наставник Астани Роман Григорчук прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти загребського Динамо (0:2).

"Не будемо проводити глибокий аналіз гри, але ми розуміємо, що була допущена маса помилок. Ми будемо розбиратися з цим і працювати над своїми помилками. Настрій зараз вкрай поганий, так як ми вірили, що зіграємо краще і доб'ємося позитивного результату.

Ліга чемпіонів, кваліфікація: Астана Григорчука поступилася Динамо Загреб

Я не задоволений усім – собою, грою, в такий момент не можна бути чимось задоволеним. В такий момент нам потрібно згуртуватися і не потрібно критикувати когось персонально. Я констатую той факт, що не були в порядку, ми не добилися потрібного результату, чим ми дуже незадоволені і заслуговуємо критики.

Важко оцінювати шанси, коли ми програли вдома 2:0. При цьому ми програли по ділу. Можливо, рахунок міг би бути іншим, по такій грі ми могли забити, але ми маємо дуже важкий рахунок. Ми розуміємо, що шансів у нас не так багато, але вони є, і ми повинні зіграти наступний матч, щоб використовувати свій шанс, за нього битися", – цитує Григорчука офіційний сайт клубу.

Нагадаємо, у першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів зустрічалися Астана та Динамо Загреб. Господарі поступились з рахунком 0:2.

Результати жеребкування раунду плей-офф Ліги Європи 2018/19