Прокуратура Греции возбудила уголовное дело против 104 человек, большинство из которых являются гражданами Хорватии.

Прокуратура Греции обвинила задержанных в четырех преступлениях и семи правонарушениях во время кровавого противостояния между фанатами АЕКа и загребского Динамо в Неа-Филадельфии, пригороде Афин. Об этом информирует Večernji list.

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Поскольку орудие убийства 29-летнего Михалиса Кацуриса не найдено, уголовное преследование по делу об убийстве до сих пор не было возбуждено. Правоохранительные органы изучают генетический материал, обнаруженный в орудиях убийства, металлических предметах и деревянных дубинках – с его помощью полиция хочет идентифицировать убийцу.

Сообщается, что у всех задержанных были изъяты мобильные телефоны. Согласно греческому порталу Sport 24, на месте преступления была обнаружена деревянная доска с гвоздями и следами крови.

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