Прокуратура Греції порушила кримінальну справу проти 104 осіб, більшість із яких є громадянами Хорватії.

Прокуратура Греції звинуватила затриманих у чотирьох злочинах і семи правопорушеннях під час кривавого протистояння між фанатами АЕКа і загребського Динамо в Неа-Філадельфії, передмісті Афін. Про це інформує Večernji list.

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Оскільки знаряддя вбивства 29-річного Міхаліса Кацуріса не знайдено, кримінальне переслідування у справі про вбивство досі не було порушено. Правоохоронні органи вивчають генетичний матеріал, виявлений у знаряддях убивства, металевих предметах і дерев'яних кийках – з його допомогою поліція хоче ідентифікувати вбивцю.

Повідомляється, що у всіх затриманих було вилучено мобільні телефони. Згідно з грецьким порталом Sport 24, на місці злочину було виявлено дерев'яну дошку з цвяхами і слідами крові.

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