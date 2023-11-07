"Жесткое поражение. Сегодня мы хотели выйти в плей-офф Лиги чемпионов, но не смогли. Нам нужно продолжать совершенствоваться, сегодня мы позволили сопернику создать слишком много опасности возле наших ворот. Мы должны искать решения, потому что это дорого нам обходится.

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Тяжелая игра. Шахтёр закрылся в обороне, и тем самым осложнил для нас задачу. Соперник сумел забить в первом тайме, и этот гол придал ему крыльев. Тяжело, но мы обязаны подняться после этого поражения.

Главный тренер произвёл четыре замены, благодаря которым хотел изменить динамику игры. Каждое поражение – это предупреждение. Мы должны быть самокритичными, должны посмотреть, что мы сделали неправильно, чтобы быстро это исправить", – цитирует Marca Ромеу.

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