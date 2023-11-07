"Жорстка поразка. Сьогодні ми хотіли вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, але не змогли. Нам потрібно продовжувати вдосконалюватися, сьогодні ми дозволили супернику створити занадто багато небезпеки біля наших воріт. Ми повинні шукати рішення, тому що це дорого нам обходиться.

Шахтар – Барселона – 1:0 – відео гола та огляд матчу

Важка гра. Шахтар закрився в обороні, і тим самим ускладнив для нас завдання. Суперник зумів забити в першому таймі, і цей гол надав йому крил. Важко, але ми зобов'язані піднятися після цієї поразки.

Головний тренер зробив чотири заміни, завдяки яким хотів змінити динаміку гри. Кожна поразка – це попередження. Ми маємо бути самокритичними, маємо подивитися, що ми зробили неправильно, щоб швидко це виправити", – цитує Marca Ромеу.

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