Шахтер играет с Барселоной в рамках группового раунда Лиги чемпионов. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Шахтер шокировал Барселону на 40 минуте. Судаков шикарным переводом на правый фланг начал голевую атаку. Гочолейшвили успел к мячу и навесил в штрафную, где Сикан перевесил Кристенсена в воздухе и по красивой траектории отправил сферу в ворота тер Штегена.