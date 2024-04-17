"Я дуже пишаюсь командою. Ти завжди повинен сподіватися на день, який змінить усе. Сьогодні був саме такий. Ми дуже щасливі, натхненні, ми у півфіналі.

Вилучення Араухо та дубль Мбаппе у відеоогляді матчу Барселона – ПСЖ – 1:4

Гадаю, ми неймовірно почали матч. Ми читали Барсу, контролювали м'яч, показували якісний футбол. Барселона вперше зайшла у наш карний майданчик і відразу забила. Як на мене, це дуже несправедливо. Але ми не змінювали свій підхід до гри.

Я не передивлявся вилучення Араухо. Звичайно, Барсі стало важче, а для нас це було полегшення.

Звичайно, ми віримо, що можемо виграти ЛЧ. Це наш дух, наша надія. Ви можете відчути це на стадіоні від кожного вболівальника. Ми демонструємо правильну відданість справі і характер, щоб дійти до кінця. Для мене дуже важко грати проти Барси. Ментально, ці відчуття... Це дуже важко", – резюмував Луїс Енріке у післяматчевому коментарі.

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