Виктор Вацко рассказал о судьбе своего Youtube-канала после возвращения на телевидение.

"Камбэк, главный трансфер осени...", – что только не начитался за эти сутки. Главное – то, что я, действительно, возвращаюсь к работе на каналы Футбол 1,2,3.

Вацко вернулся на ТК Футбол

Мой Youtube-проект "Вацко Live" остается и никто не покидает. Сейчас с командой собираем творческие силы и идеи. Сoming soon в трендах YouTube", – сообщил Вацко на своем канале.

Напомним, летом 2019-го Виктор покинул ТК Футбол после почти 10-летней карьеры на канале. Сразу по возвращении Вацко доверили комментировать матч ЛЧ Шахтер – Интер.

Шахтер – Интер: анонс матча Лиги чемпионов