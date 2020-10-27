"Головний трансфер осені", – Вацко відреагував на своє повернення до коментаторського ремесла
18:50 - Читать на русском
Віктор Вацко розповів про долю свого Youtube-каналу після повернення на телебачення.
"Камбек, головний трансфер осені...", – чого лише не начитався за цю добу. Головне – те, що я, дійсно, повертаюся до роботи на канали Футбол 1,2,3.
Мій Youtube-проект "Вацко Live" залишається і ніхто його не покидає. Зараз з командою збираємо творчі сили та ідеї. Сoming soon у трендах YouTube", – повідомив Вацко на своєму каналі.
Нагадаємо, влітку 2019-го Віктор покинув ТК Футбол після майже 10-річної кар'єри на каналі. Одразу після повернення Вацку довірили коментувати матч ЛЧ Шахтар – Інтер.
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