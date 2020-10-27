Вацко вернулся на ТК Футбол
07:30 - Читати українською
Украинский комментатор Виктор Вацко вновь будет работать на телевидении.
ТК Футбол на своей официальной странице в Instagram объявил о возобновлении сотрудничества с Виктором Вацко.
"Возможно, Цыганык. Вацко сейчас не комментирует. Моралес": Кобельков не исключает появление звезд на трансляциях ЛЧ
В каких именно проектах Виктор будет участвовать и вернется ли к комментированию матчей – пока не сообщается.
Напомним, комментатор покинул телеканалы Футбол летом 2019-го, сосредоточившись на своем Youtube-канале Вацко Live. Виктор работал на ТК Футбол с 2010 по 2012 год, а также с 2013-го по 2019-й.
"Почувши про смерть Лобановського, я плакав у лондонському аеропорту". Дмитро Джулай – історія любові до Динамо
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter