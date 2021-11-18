Первое удаление в истории украинского элитного дивизиона датировано 21 марта 1992 года и случилось только в 4-м туре премьерного чемпионата. Вратарь кременчугского Кременя Валерий Дудка получил два предупреждения в конце встречи и был удален в игре с Шахтером. С тех пор прошло почти 30 лет, а рефери более 1400 раз демонстрировали красные карточки нарушителями, которых в общей сложности собралось девять сотен. Вспоминаем рекордсменов по количеству удалений в элитном украинском дивизионе.

Сергей Симинин – 9 удалений

Волынь-5, Александрия-2, Львов/Верес-2

Виталий Кварцяный отмечал его характер и страсть к борьбе. "Он настолько самоотвержен, что забывает о существовании правил, играет жестко, иногда даже грубо и получает за это карточки", – характеризовал своего подопечного Виталий Владимирович. Маэстро подкатов Сергей Симинин действительно получал много карточек. Если точнее, то больше всех игроков Премьер-лиги. Сейчас Симинину 34 он продолжает выступать на профессиональном уровне и является ключевым игроком второлиговых Карпат. Кто знает, возможно, пройдет два сезона и Симинин вернется в элиту с новой командой. А пока констатируем факт – свою "крайнюю" на данный момент красную карточку Сергей получил в последнем своем матче в УПЛ между Вересом и Мариуполем.

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Сергей Симоненко – 8 удалений

Черноморец-1, Арсенал-6, Севастополь-1

Экс-игрок сборной Украины впервые был удален с поля довольно поздно – почти в 26 лет, когда защищал цвета Черноморца. Впоследствии было шесть красных карточек в Арсенале. О некоторых из них футболист рассказывал с изумлением, мол, хватало нелогичных решений судей. А еще в составе "канониров" Симоненко выдал особую серию – в течение пяти сезонов подряд получал удаления.

Вячеслав Чечер – 7 удалений

Кривбасс-1, Металлург (Донецк)-6

Вячеслав Чечер / фото из открытых источников

Впервые фактурный центральный защитник был удален с поля в 20-летнем возрасте, когда он только дебютировал в Высшей лиге за Кривбасс. Наиболее огненным для Чечера стал сезон 2004/2005, когда защитника донецкого Металлурга трижды удаляли (причем за короткий промежуток с 6-го по 19-й туры). Парадоксально, но в двух "красных" для Вячеслава поединках он отмечался голами. Когда Чечер на 81-й минуте забил Волыни, на радостях снял футболку. Сергей Шебек продемонстрировал защитнику желтую карточку, ставшую второй в том матче. Металлургу удалось выстоять в меньшинстве (ранее с поля ушел и Яя Туре) и сохранить победный результат 2:1.

Ярослав Ракицкий – 7 удалений

Шахтер-7

Рекордсмен по количеству удалений в одном клубе. Впрочем, всю свою украинскую карьеру Ракицкий провел в Шахтере, поэтому этот факт не вызывает удивления. Манера игры Ярослава часто предопределяла большое количество наказаний от судей, хотя наиболее резонансное удаление в его карьере, по-видимому, случилось в 2017-м, когда в матче против Зари Ракицкий толкнул арбитра Сергея Бойко.

Ракицкий и Бойко / фото из открытых источников

Руслан Ротань – 7 удалений

Днепр-6, Динамо-1

Футболист, которого прежде всего помнят благодаря феноменальному видению поля, классному удару и изысканным передачам, часто получал красные карточки. Все началось в родной для Ротаня Полтаве, когда в 2003-м он впервые был удален с поля. В последний раз Руслан увидел перед собой красный свет в одном из последних матчей в карьере. 36-летний ветеран получил красную в игре с Вересом.

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Четверо представителей этого рейтинга по позиции являются защитниками, поэтому подкаты, отборы и жесткие действия являются неотъемлемым атрибутом стиля игры каждого из них. Симинин стал легендой Волыни, Симоненко вызывался в национальную сборную, без Чечера было сложно представить стартовый состав донецкого Металлурга, а Ярослав Ракицкий по праву считался ведущим защитником Украины. Что касается Руслана Ротаня, то такое количество удалений, скорее, свидетельствует о его многофункциональности и умении играть не только на атаку, но и работать на разрушение. А еще не следует забывать, что каждый из этих "бруталов" провел огромное количество поединков на уровне элитного дивизиона и входит в список центурионов своих команд по количеству сыгранных матчей.