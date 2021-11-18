Перше вилучення в історії українського елітного дивізіону датоване 21 березням 1992-го року і сталося аж у 4-му турі прем'єрного чемпіонату. Воротар кременчуцького Кременя Валерій Дудка отримав два попередження наприкінці зустрічі і був вилучений у грі з Шахтарем. З того часу пройшло майже 30 років, а рефері понад 1400 разів демонстрували червоні картки порушниками, яких загалом назбиралося дев'ять сотень. Згадуємо рекордсменів за кількістю вилучень в елітному українському дивізіоні.

Сергій Сімінін – 9 вилучень

Волинь-5, Олександрія-2, Львів/Верес-2

Віталій Кварцяний відзначав його характер та пристрасть до боротьби. "Він такий самовідданий, що забуває про існування правил, грає жорстко, інколи навіть грубо і отримує за це картки", – характеризував свого підопічного Віталій Володимирович. Маестро підкатів Сергій Сімінін справді отримував багато карток. Якщо точніше, то найбільше з-поміж усіх гравців Прем’єр-ліги. Зараз Сімініну 34, він продовжує виступати на професійному рівні і є ключовим гравцем друголігових Карпат. Хтозна, можливо, мине два сезони і Сімінін повернеться в еліту з новою командою. А поки констатуємо факт – свою "крайню" станом на зараз червону картку Сергій отримав у останньому своєму матчі в УПЛ між Вересом та Маріуполем.

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Сергій Симоненко – 8 вилучень

Чорноморець-1, Арсенал-6, Севастополь-1

Екс-гравець збірної України вперше був вилучений з поля доволі пізно – майже у 26 років, коли захищав кольори Чорноморця. Згодом було шість червоних карток в Арсеналі. Про деякі з них футболіст розповідав зі здивуванням, мовляв, вистачало нелогічних рішень суддів. А ще у складі "канонірів" Симоненко видав особливу серію – протягом п'яти сезонів поспіль отримував вилучення.

В’ячеслав Чечер – 7 вилучень

Кривбас-1, Металург (Донецьк)-6

В'ячеслав Чечер / фото з відкритих джерел

Вперше фактурного центрального захисника було вилучено з поля у 20-річному віці, коли він тільки-но дебютував у Вищій лізі за Кривбас. Найбільш вогняним для Чечера став сезон 2004/2005, коли оборонця донецького Металурга тричі вилучали з поля (при чому, за короткий проміжок з 6-го по 19-й тури). Парадоксально, та у двох "червоних" для В’ячеслава поєдинках він відзначався голами. Коли Чечер на 81-й хвилині забив Волині, то на радощах зняв футболку. Сергій Шебек продемонстрував захиснику жовту картку, яка виявилася другою. Металургу вдалося вистояти у меншості (раніше з поля пішов і Яя Туре) та зберегти переможний результат 2:1.

Ярослав Ракицький – 7 вилучень

Шахтар-7

Рекордсмен за кількістю вилучень в одному клубі. Зрештою, усю свою українську кар'єру Ракицький провів у Шахтарі, відтак, цей факт не викликає подиву. Манера гри Ярослава часто зумовлювала велику кількість покарань від суддів, хоча найбільш резонансне вилучення у його кар’єрі, мабуть, трапилося у 2017-му, коли в матчі проти Зорі Ракицький штовхнув арбітра Сергія Бойка.

Ракицький і Бойко / фото з відкритих джерел

Руслан Ротань – 7 вилучень

Дніпро-6, Динамо-1

Футболіст, якого передусім пам’ятають завдяки феноменальному баченню поля, класному удару та вишуканим передачам, частенько отримував червоні картки. Усе почалося у рідній для Ротаня Полтаві, коли у 2003-му його вперше було вилучено з поля. Востаннє Руслан побачив перед собою червоне світло в одному з останніх матчів у кар’єрі. 36-річний ветеран отримав червону у грі з Вересом.

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Четверо представників цього рейтингу за позицією є оборонцями, тому підкати, відбори і жорсткі дії є невід’ємним атрибутом стилю гри кожного з них. Сімінін став легендою Волині, Симоненко викликався у національну збірну, без Чечера було складно уявити стартовий склад донецького Металурга, а Ярослав Ракицький справедливо вважався провідним захисником України. Що стосується Руслана Ротаня, то така кількість вилучень, скоріше, свідчить про його багатофункціональність і вміння грати не лише на атаку, а й працювати на руйнування. А ще не слід забувати, що кожен з цих "бруталів" провів величезну кількість поєдинків на рівні елітного дивізіону і входить до переліку центуріонів своїх команд за кількістю зіграних матчів.