"Это Лига чемпионов. Независимо от соперника, невозможно вернуться в игру, если один из ваших игроков будет удален. Мы разочарованы. Мы чувствовали, что контролируем игру до красной карточки. Удаление было по делу".

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Гюндоган считает, что Араухо следовало отпустить своего соперника Бредли Барколя, вместо того чтобы фолить на нём. "В такие решающие моменты нужно быть уверенным, что сможешь отобрать мяч, в противном случае лучше оставить соперника в покое. Возможно, в этой ситуации нас спасет вратарь. Но столь ранняя красная карточка в матче – фатальна.

Второй ошибкой стал гол Витиньи, мы не должны были позволить нанести ему удар с такой дистанции. Он был совершенно свободен! Кто-то должен был помешать ему это сделать", – цитирует Гюндогана Voetbal International.

Барселона уступила ПСЖ со счётом 1:4 и вылетела из ЛЧ.

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