"Це Ліга чемпіонів. Незалежно від суперника, неможливо повернутися в гру, якщо один із ваших гравців буде вилучений. Ми розчаровані. Ми відчували, що контролюємо гру до червоної картки. Вилучення було справедливим".

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Гюндоган вважає, що Араухо слід було відпустити свого суперника Бредлі Барколя, замість того щоб фолити на ньому. "У такі вирішальні моменти потрібно бути впевненим, що зможеш відібрати м'яч, інакше краще залишити суперника в спокої. Можливо, в цій ситуації нас врятує воротар. Але настільки рання червона картка в матчі – фатальна.

Другою помилкою став гол Вітіньї, ми не повинні були дозволити завдати йому удару з такої дистанції. Він був абсолютно вільний! Хтось повинен був перешкодити йому це зробити", – цитує Гюндогана Voetbal International.

Барселона поступилася ПСЖ із рахунком 1:4 і вилетіла з ЛЧ.

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